Montagna: Carra (Pd), 'investire per combattere diseguaglianze territoriali e sociali'

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - “Esprimo grande soddisfazione per la risoluzione di maggioranza sul Piano nazionale delle riforme approvata ieri dal Parlamento con i soli voti della maggioranza. Si tratta di un atto che impegna il governo, tra i primi punti, a favorire l'inclusione sociale e la coesione territoriale con particolare attenzione alle aree interne e a quelle montane. Un segnale di attenzione importante verso le aree interne e le piccole comunità fortemente voluto dal Pd. Per noi, investire in queste aree del Paese significa contrastare le diseguaglianze territoriali e sociali, significa garantire a chi vive in quelle zone di poter godere di servizi indispensabili quali quello alla salute, all'istruzione, alla mobilità, alla connessione con la rete. Vanno ricostruite condizioni ed opportunità per favorire lo sviluppo del lavoro e dell'impresa, per consentire ai giovani di restare o di trasferirsi". Lo afferma Marco Carra, responsabile Aree interne della segreteria nazionale del Pd.