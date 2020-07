Migranti: sindaco Caltanissetta, 'rassicurazioni da Viminale ma non mi mandino più nessuno'

31 luglio 2020 a

Palermo, 31 lug. (Adnkronos) - "Abbiamo ricevuto rassicurazioni dal Viminale sull'arrivo di due navi per la quarantena dei migranti. Una sarò tenuta a Lampedusa e l'altra forse a Porto Empedocle. Ma l'importante è che non mandino più nessuno a Pian del Lago". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino (M5S) che oggi ha incontrato a Porto Empedocle (Agrigento) il reggente del M5S e viceministro dell'Interno Vito Crimi. Sull'ipotesi di realizzare una tendopoli nel catanese, Gambino dice: "Ci hanno rassicurato che serve solo in caso di emergenza, visto che i flussi potrebbero aumentare nei prossimi giorni".