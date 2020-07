Fase 3: 'Revolution', palestre Virgin Active aprono all'abbonamento digitale

31 luglio 2020 a

a

a

Palermo, 31 lug. (Adnkronos) - Le palestre Virgin Active aprono all'abbonamento digitale. La ricerca continua di Virgin Active sta riscrivendo il modo di fruire l'allenamento, aprendo nuovi scenari con l'introduzione di tecnologie digitali applicate al fitness. "Ma è durante il lockdown che è parsa subito chiara la rivoluzione di un brand che metteva a disposizione l'estensione digitale dei suoi club", dicono i vertici del brand. "E la community del fitness, compreso i numerosi nuovi adepti strappati all'ozio, ne ha premiato l'expertise e la competenza, realizzando più di 12 milioni di interazioni con i workout Revolution sui suoi canali social. A dimostrazione del desiderio – ed esigenza – di benessere del nostro Paese", spiegano.

Virgin Active ha deciso quindi di estendere l'esperienza digitale di Revolution, a tutti, attraverso abbonamenti studiati anche per chi non è socio dei Club fisici e che danno libero accesso ad una library di workout e la possibilità di accedere a dirette di allenamenti fra i più efficaci ed emozionanti al mondo. Ad oggi infatti l‘app MyVirginActive ospita più di 400 video on demand divisi per disciplina, a cui si aggiungono, ogni settimana, 70 nuove sessioni in diretta.

In questo modo Revolution raggiunge chiunque lo desideri, ovunque si trovi, con sette categorie di allenamento: Cycle, Running, Grid, Training, Recovery, Strength, Yoga e Pilates, disponibili in cinque lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo.