Strage Bologna: Mattarella, 'vigili perchè non si ripeta strategia terrore'

Bologna 30 lug. (Adnkronos) - "Dolore per le vittime, per tanti donne, uomini, bambini, assassinati dalla violenza del terrore stragista. Ognuna di queste persone aveva una storia, una prospettiva di vita, un futuro che è stato rimosso, sottratto loro e cancellato. E' stata sconvolta la vita di molti familiari delle vittime, questo ha indebolito il nostro Paese e la sua società complessivamente, privandolo di storie di futuro di suoi cittadini e di tante persone che erano qui in quel 2 agosto. Questo dolore non è estinguibile, una ferita che non può rimarginarsi e che per questo chiede ricordo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver deposto una corona di fronte alla lapide che ricorda le vittime della strage nella stazione di Bologna del 2 agosto del 1980.

"Il ricordo delle vittime innanzi tutto, naturalmente -ha proseguito il Capo dello Stato- di quel che è avvenuto per essere vigili, per evitare che si ripeta qualunque avvisaglia di strategia del terrore come quella che allora fu messa in campo".