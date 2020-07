Strage Bologna: Mattarella, 'dolore, ricordo, verità'

30 luglio 2020 a

Bologna, 30 lug. (Adnkronos) - "Dolore, ricordo, verità piena. Sono queste le sollecitazioni che raccolgo ed esprimo, per solidarietà nei vostri confronti e nei confronti di Bologna, città ferita e che non dimentica questa ferita e che ha reagito in maniera esemplare". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver deposto una corona di fronte alla lapide che ricorda la strage nella stazione di Bologna del 2 agosto del 1980.