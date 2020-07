Puglia: Conte, 'su parità genere aspettiamo ancora ma pronti a poteri sostitutivi'

30 luglio 2020 a

a

a

Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Non possiamo accettare che la Regione Puglia non recepisca il principio fondamentale di parità tra uomo e donna per l'accesso alle cariche elettive. Lo Stato non può retrocedere sul punto. Prendiamo atto delle disponibilità di alcuni Gruppi regionali ad approvare urgentemente la norma. Attendiamo allora che si completi il processo nelle prossime ore. Il governo, forte anche dei pareri giuridici acquisiti, andrà sino in fondo. Siamo pronti ad esercitare i poteri sostitutivi affinché nella Regione Puglia, e in tutte le altre Regioni che ancora mancano all'appello, sia riconosciuto e applicato e concretamente principio di parità di genere”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.