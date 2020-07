Piramal Pharma Solutions annuncia un programma di sviluppo integrato con Bolt Biotherapeutics per anticorpi coniugati che stimolano il sistema immunitario e relativo confezionamento sterile

30 luglio 2020 a

a

a

- Piramal Pharma Solutions (PPS) fornisce servizi integrati tra cui sviluppo di formulazioni, farmaci anticorpo-coniugati e farmaci liofilizzati in fiale

- PPS gestisce attualmente la produzione di BDC-1001 Boltbody™ di Bolt, anticorpo coniugato che stimola il sistema immunitario (ISAC, Immune-Stimulating Antibody Conjugate), utilizzato in uno studio clinico di fase 1/2 in corso, condotto per la prima volta sull'uomo, per il trattamento di pazienti oncologici

MUMBAI, India, 30 luglio 2020 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) leader del settore, ha annunciato oggi la fornitura a Bolt Bioterapeutics (Bolt) del principio attivo BDC-1001 ISAC e del farmaco per lo studio clinico di fase 1/2 di Bolt in corso su pazienti oncologici.

Il team di Piramal Pharma Solutions (PPS) sta applicando il proprio modello di sviluppo integrato di farmaci a BDC-1001 di Bolt per il trattamento di pazienti con tumori solidi espressi in HER2. Il programma comprende lo sviluppo e la produzione di formulazioni e ISAC presso lo stabilimento di PPS situato a Grangemouth, nel Regno Unito. Il principio attivo viene poi lavorato e confezionato in fiale liofilizzate e sterili nel sito di PPS a Lexington, KY, Stati Uniti. Questa perfetta integrazione tra due siti PPS, che riduce i tempi di consegna e accelera la distribuzione in clinica, è un esempio della filosofia di PPS incentrata sul paziente.

Secondo Peter DeYoung, Chief Executive Officer di Piramal Pharma Solutions, "La piattaforma tecnologica di Bolt ha dimostrato dati significativi e positivi nei modelli preclinici, compreso lo sviluppo della memoria immunologica contro i tumori, ed è ora in fase di studio clinico sull'uomo. La produzione degli ISAC utilizza essenzialmente lo stesso processo di produzione dei farmaci anticorpo-coniugati (ADC, Antibody-Drug Donjugates), consentendoci di sfruttare la vasta esperienza da noi maturata in questo settore. La nostra capacità di produrre questi nuovi ISAC e di confezionarli per gli studi clinici in un unico processo efficiente e integrato riduce le tempistiche per lo sviluppo del farmaco di Bolt. Restiamo fedeli al nostro approccio incentrato sui pazienti e siamo fieri di collaborare con un'azienda leader del settore come Bolt per contribuire a ridurre l'impatto della malattia sui pazienti."

Nathan Ihle, VP CMC & Quality per Bolt Biotherapeutics ha aggiunto: "Bolt è leader nella tecnologia ISAC e la nostra partnership con Piramal Pharma Solutions è importante per portare la nostra tecnologia alle cliniche. L'esperienza di Piramal nella produzione di ADC commerciali fornisce a Bolt un partner affidabile per lo sviluppo del BDC-1001."

Il primo ciclo di produzione del principio attivo e del farmaco è stato completato con successo tramite il programma integrato di PPS. Sono in corso cicli aggiuntivi, così come ulteriori sviluppi che andranno a vantaggio di indicazioni future e di nuovi programmi clinici.

Informazioni su Piramal Pharma Solutions:

Piramal Pharma Solutions è un'organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO), che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per l'intero ciclo di vita dei farmaci. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete integrata a livello globale di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la scoperta di farmaci, servizi per lo sviluppo di processi e farmaci, forniture per sperimentazioni cliniche, fornitura commerciale di principi attivi e forme di dosaggio finite. Offriamo inoltre servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di principi attivi ad alta efficacia e di coniugati anticorpo-farmaco. La nostra capacità di fornitore di servizi integrato e la nostra esperienza con varie tecnologie ci consentono di lavorare al servizio di aziende che producono farmaci innovativi e generici in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti, visitare il sito web:www.piramalpharmasolutions.com

Social Media: Twitter, LinkedIn

Informazioni su Piramal Enterprises Limited:

Piramal Enterprises Limited (PEL) è una delle grandi società diversificate dell'India, presente nel settore farmaceutico e dei servizi finanziari. Il fatturato consolidato di PEL era pari a circa 1,7 miliardi di dollari statunitensi per l'esercizio 2020, di cui il 34% circa era stato generato al di fuori dell'India.

Piramal Pharma Solutions fa parte del settore farmaceutico di PEL che fornisce un intero pool di servizi farmaceutici (compresi quelli per settori quali iniettabili, HPAPI, ecc.) e offre un portafoglio di prodotti farmaceutici differenziati per nicchia sfruttando le sue capacità di produzione end-to-end in 14 stabilimenti in tutto il mondo e un'ampia rete di distribuzione globale in oltre 100 paesi. PEL è impegnata anche nel segmento dei prodotti di consumo in India.

Vanta inoltre una considerevole presenza nel settore dei servizi finanziari indiano. PEL è quotata nella BSE Limited e nella National Stock Exchange of India Limited in India.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti, visitare il sito: www.piramal.com

Social Media: Facebook,Twitter, LinkedIn

Informazioni sulla tecnologia della piattaforma del farmaco anticorpo-coniugato che stimola il sistema immunitario (ISAC) di Bolt Biotherapeutics

La piattaforma Boltbody™ è costituita da coniugati degli anticorpi che stimolano il sistema immunitario (ISAC) che sfruttano la capacità degli stimolanti immunitari innati di convertire i tumori freddi in tumori immunologicamente caldi, illuminando in tal modo i tumori nel sistema immunitario e consentendo loro di essere invasi da cellule che uccidono il tumore. Gli ISAC Boltbody™ hanno dimostrato la capacità di eliminare i tumori a seguito della somministrazione sistemica in modelli preclinici e hanno anche determinato lo sviluppo della memoria immunologica, che si prevede si tradurrà in risposte cliniche più durature per i pazienti. Il BDC-1001, primo Boltbody™ dell'azienda a entrare nello sviluppo clinico, è attualmente in fase di valutazione in pazienti con tumori solidi espressi in HER2.

Informazioni su Bolt Biotherapeutics, Inc.

Bolt Biotherapeutics, con sede nella Baia di San Francisco, è una società privata di biotecnologie per la sperimentazione clinica che sviluppa coniugati degli anticorpi che stimolano il sistema immunitario (ISAC) Boltbody™, una nuova classe di terapie immuno-oncologiche che combinano la precisione del targeting degli anticorpi con la straordinaria capacità del sistema immunitario innato. Gli ISAC Boltbody hanno eliminato i tumori a seguito della somministrazione sistemica in più studi preclinici e innescano lo sviluppo della memoria immunologica, il che può portare a risposte cliniche più durature per i pazienti. La tecnologia della piattaforma di Bolt è applicabile a un ampio spettro di anticorpi contro gli antigeni tumorali espressi su tutti i tipi di cancro, compresi quelli dei pazienti refrattari all'attuale generazione di inibitori del checkpoint. La società è stata fondata dal Dott. Ed Engleman e la sua piattaforma si basa su una tecnologia concessa in licenza esclusivamente dall'Università di Stanford. La società è finanziata da investitori di livello mondiale, tra cui Novo Holdings, Vivo Capital, Pivotal bioVenture Partners, Sofinnova Investments, Nan Fung Life Sciences, RA Capital Management, Surveyor Capital (una società Citadel), Rock Springs Capital, Pfizer Ventures e Samsara BioCapital. Per ulteriori informazioni su Bolt Biotherapeutics, visitare il sito web www.boltbio.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/659399/Piramal_Pharma_Solutions_Logo.jpg