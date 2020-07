Open arms: Di Maio (Iv), 'vergogna paragonare Salvini a Falcone e Borsellino'

30 luglio 2020 a

Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Vergognoso paragonare una figura come quella del senatore Salvini a uomini che hanno davvero pagato con la vita il servizio reso allo Stato e, al contrario dell'ex ministro, non si sono serviti dello Stato nello spasmodico tentativo di incrementare consensi e followers”. Lo afferma il deputato di Italia viva Marco Di Maio, replicando al senatore della Lega Roberto Calderoli.

“Capisco il fastidio a doversi misurare con la verità dei fatti e con le proprie responsabilità, ma -aggiunge- non si tirino in ballo figure che per la loro storia e il loro sacrificio rappresentano patrimonio comune e condiviso da tutti gli italiani”.