Esaote e WDM siglano accordo per la radiologia digitale

Esaote si era aggiudicata un grosso appalto in Italia nello scorso mese di marzo.

Grazie alla collaborazione con WDM, Esaote amplia l'offerta e potenzia la propria capacità di rispondere alle esigenze del mercato internazionale.

GENOVA, Italia, 30 luglio 2020 /PRNewswire/ -- Durante il periodo più caldo dell'emergenza causata dalla diffusione di Covid-19, Esaote - azienda italiana tra i leader mondiali nel settore dei sistemi ad ultrasuoni e di risonanza magnetica dedicata - ha consegnato e installato oltre 50 apparecchi radiologici digitali portatili WDM M40-1A a seguito di aggiudicazioni di gare pubbliche indette dal sistema sanitario nazionale italiano.

Un'operazione inedita per Esaote, che ha dimostrato la sua capacità di operare anche in altri settori della diagnostica per immagini e di saper ottenere risultati importanti. Con questo nuovo accordo si rafforza così ulteriormente la sinergia e collaborazione tra Esaote e WDM - la più grande società quotata cinese produttrice di apparecchiature medicali, che fa parte del Consorzio di primari investitori cinesi che nel 2018 ha acquisito il capitale azionario del Gruppo Esaote.

I sistemi a raggi X per radiografia digitale mobile M40-1A sono attrezzature diagnostiche ad alto livello di performance e portabilità. L'innovazione tecnologica e l'efficienza degli apparecchi sono ideali per l'utilizzo nei reparti di radiologia e di ortopedia, in sala operatoria, in pronto soccorso, in terapia intensiva e altri reparti sanitari per l'acquisizione di immagini radiografiche digitali di tutte le parti del corpo come testa, torace, arti, colonna vertebrale, colonna lombare, addome. Il peso contenuto e le dimensioni ridotte permettono inoltre di spostare facilmente e velocemente gli apparecchi in qualsiasi ambiente e di raggiungere più comodamente il letto del paziente: un aspetto molto importante durante la pandemia.

"Siamo molto soddisfatti di questo risultato - ha dichiarato Franco Fontana, CEO del Gruppo Esaote. - La collaborazione con i nostri azionisti sta diventando sempre più solida. Con loro abbiamo lavorato a un piano che possa sfruttare al meglio le sinergie per potenziare la nostra presenza sui mercati internazionali (che già oggi costituiscono circa il 70% dei ricavi di Esaote) e, al di là del periodo contingente dell'emergenza, crediamo che un'azione nata da una effettiva necessità del sistema sanitario nazionale possa ora essere trasformata in una collaborazione strutturata che consentirà ad entrambe le aziende di migliorare il proprio posizionamento".

"Siamo molto lieti che Esaote e WDM stiano estendendo la loro collaborazione a un nuovo campo, per aiutare i sistemi sanitari a far fronte all'impatto della pandemia di Covid-19 - ha dichiarato Xie Yufeng, Presidente di WDM. - Le nostre aziende condividono gli stessi valori di professionalità e dedizione e si impegnano ad offrire prodotti e servizi di alta qualità, contribuendo così a migliorare la salute dell'uomo. Confidiamo nel perseguire risultati sempre migliori, all'insegna della cooperazione e dello sviluppo ".

Esaote, che durante l'emergenza sanitaria Covid-19 è stata in prima linea con i propri sistemi a ultrasuoni, ha iniziato la commercializzazione dei sistemi portatili di radiologia diretta lo scorso marzo, aggiudicandosi in poco più di due mesi la fornitura di oltre 50 sistemi, dei quali 30 per So.Re.Sa. Spa, Società Regionale per la Sanità della Regione Campania.

Esaote

Il Gruppo Esaote è leader nel settore delle apparecchiature biomedicali, in particolare nelle aree degli ultrasuoni, della risonanza magnetica dedicata e del software per la gestione del processo diagnostico. La società impiega attualmente circa 1.150 persone. Con sede a Genova e unità produttive e di ricerca proprie in Italia e nei Paesi Bassi, Esaote è presente in 80 paesi nel mondo. Informazioni su Esaote e sui suoi prodotti sono disponibili su www.esaote.com

Beijing Wandong Medical Technology (WDM)

WDM è una società quotata alla Borsa di Shanghai in Cina. Con sede nel parco industriale ad alta tecnologia di Pechino, WDM occupa un'area di oltre 50.000 mq come base di produzione moderna e centro di ricerca e sviluppo per le sue linee di prodotti di imaging medicale. Con oltre 30 filiali in Cina e un'ampia rete di vendita e assistenza è presente in oltre 80 paesi del mondo. Per maggiori dettagli, visitare www.wandong.com.cn

