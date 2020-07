Mafia: Caterina Chinnici, 'non vanificare lavoro fatto nella lotta ai boss'

29 luglio 2020 a

a

a

Palermo, 29 lug. (Adnkronos) - "L'impegno nella lotta alla mafia è sempre alto e deve essere sempre alto. Non possiamo vanificare il lavoro fatto, e vanificare l'impegno che tante persone di grande spessore hanno portato avanti fino a sacrificare la propria vita". Lo ha detto Caterina Chinnici, figlia del magistrato ucciso da Cosa nostra il 29 luglio 1983 ed europarlamentare Pd. "E' un impegno che va però rinnovato ogni giorno, non si può assolutamente abbassare la guardia - avverte - Anche adesso con la situazione determinata dal Covid, il procuratore nazionale Cafiero De Raho ha lanciato un allarme in questo senso e quest'allarme deve essere accolto da tutte le istituzioni".