Energia: Enea, cali record per consumi, emissioni e prezzi nel II trimestre (2)

29 luglio 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Nella sua analisi, l'Enea sottolinea che le condizioni eccezionali che hanno caratterizzato la prima parte dell'anno, hanno consolidato il miglioramento (+15%) iniziato nella seconda metà del 2019 dell'indice sintetico Ispred, elaborato da Enea per monitorare la transizione del sistema energetico sulla base dell'andamento dei prezzi, della sicurezza e del livello di emissioni. Sul fronte prezzi, l'indice ha registrato un forte incremento (+20%) grazie ai livelli eccezionalmente bassi raggiunti nei mercati all'ingrosso del gas e dell'elettricità, con un ‘avvicinamento' soprattutto per l'elettricità e una riduzione degli spread “storici” dei prezzi al dettaglio italiani rispetto a quelli europei.

In particolare, per l'elettricità si segnala un calo medio di circa il 20% per le diverse classi di consumo delle utenze non domestiche. Tuttavia, per il terzo trimestre, è prevista un'inversione di tendenza a causa dell'aumento del costo del dispacciamento in relazione alla necessità di garantire la sicurezza del sistema elettrico.

Per il gas naturale, i piccoli consumatori industriali hanno beneficiato di una riduzione del 27% del prezzo rispetto allo stesso periodo del 2019, con una previsione per il III trimestre sui livelli più bassi degli ultimi sette anni. Per i consumatori domestici la riduzione è stata del 25% sul trimestre precedente.