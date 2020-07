Coronavirus: Casellati, 'giornalisti fondamentali, rafforzare tutele e retribuzioni'**

29 luglio 2020 a

Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "I giornalisti e tutti gli operatori dell'informazione durante l'emergenza hanno continuato a lavorare sul campo, rischiando il contagio e affrontando mille difficoltà. Nelle lunghe e surreali giornate dell'emergenza non avete solo 'informato': avete consentito agli italiani di sentirsi meno isolati. Illustrando i rischi del virus e spiegando le misure di prevenzione avete contribuito in modo concreto a tutelare la loro sicurezza. Questa è stata l'ennesima prova di quanto il vostro ruolo possa rendere un servizio fondamentale a tutto il Paese". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, durante la cerimonia del Ventaglio.

"Un ruolo -ha auspicato- che deve essere valorizzato, rafforzato e soprattutto tutelato -come ho detto in altre occasioni- anche sul piano economico e contrattuale; anche sostenendo e preservando realtà storiche del mondo dell'informazione oggi in grande difficoltà; anche difendendo il valore del principio della 'libertà di stampa', quando dietro c'è un giornalismo fatto di passione e di autentici guardiani della verità".

"Ed è proprio la necessità di perseguire e di verificare sempre la verità che mi porta a un'ultima riflessione. La massiccia quantità di notizie e dati, spesso non vagliati con accuratezza, porta fatalmente al pericoloso fenomeno delle fake news. Una nuova patologia dell'informazione -ha concluso Casellati- su cui occorre intervenire, con urgenza, perché la mancanza di professionalità di pochi giornalisti potrebbe incidere negativamente sulla professionalità dell'intera categoria, con effetti disastrosi sulla società oltre che sulla vita dei singoli cittadini".