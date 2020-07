Migranti: lettera sindaco Caltanissetta a Lamorgese 'insicurezza crea derive razziste' (2)

28 luglio 2020 a

(Adnkronos) - Poi il sindaco di Caltanissetta Gambino ribadisce: "Noi sindaci siamo colpevolizzati per gli effetti di decisioni e responsabilità che non ci competono e che non ricadono nelle prerogative del nostro mandato - scrive alla ministra - Le chiedo pertanto di disporre immediatamente il blocco di ogni trasferimento dei migranti a Caltanissetta fino a che non sarà possibile assicurare il controllo efficace degli stessi all'interno della struttura ed aggiungo inoltre la richiesta indifferibile di evacuare il centro di Pian del Lago troppo affollato oramai, di cui deve essere ripristinata quanto prima la funzione originaria, ovvero quella di accogliere soltanto i richiedenti asilo".

Per Roberto Gambino "l'obiettivo primario deve essere la sicurezza e la tranquillità dei cittadini unica condizione che può sostenere politiche di reale e capillare integrazione". E conclude: "Con tutti sensi della mia stima ed in attesa di un Suo cortese e sollecito riscontro. Le porgo anche a nome dei miei concittadini più cordiali saluti".

(di Elvira Terranova)