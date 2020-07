Migranti: in Italia nonostante decreto espulsione, tre arresti

28 luglio 2020 a

Palermo, 28 lug. (Adnkronos) - La Polizia di Stato di Agrigento ha proceduto all'arresto di tre cittadini extracomunitari poiché nonostante fossero destinatari di decreto di espulsione, sono rientrati in Italia entro i previsti cinque anni dall'effettivo rimpatrio. I tre, come disposto dal Magistrato di turno, in attesa del giudizio direttissimo sono stati sottoposti dagli uomini della locale Squadra Mobile agli arresti domiciliari presso il Centro accoglienza “Villa Sikania” di Siculiana (Agrigento).