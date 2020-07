28 luglio 2020 a

Palermo, 28 lug. (Adnkronos) - Al via i trasferimenti dei migranti dall'isola di Lampedusa. Già ieri sera hanno lasciato l'isola oltre 40 tunisini trasferiti con il traghetto di linea per Porto Empedocle (Agrigento). La Prefettura di Agrigento è al lavoro, come si apprende, per iniziare a svuotare l'hotsport di Lampedusa che al momento ospita circa 700 persone su una capienza di 95 ospiti.