Mafia: omicidio commissario Montana, oggi commemorazione a Santa Flavia

Palermo, 28 lug. (Adnkronos) - Ricorre oggi il trentacinquesimo anniversario dall'omicidio del Commissario della Polizia di Stato Giuseppe Montana, ucciso in un agguato mafioso a Porticello. Alle ore 10, si svolgerà una cerimonia di commemorazione in piazza “Beppe Montana”, a pochi metri dal luogo dell'attentato, nel corso della quale sarà deposta una corona di alloro sulla stele in marmo dedicata al ricordo di Montana. A conclusione della deposizione, il Cappellano della Polizia di Stato di Palermo, Don Massimiliano Purpura, impartirà una benedizione

Il 28 luglio del 1985, proprio nella frazione marinara di Santa Flavia, Cosa Nostra "decise che era giunto il momento di saldare il conto con quel poliziotto a capo della “Squadra Catturandi” della Squadra Mobile di Palermo che tanto fastidio dava alla criminalità organizzata", spiegano dalla Questura.