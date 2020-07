Mafia: domani commemorazione giudice Rocco Chinnici

28 luglio 2020 a

a

a

Palermo, 28 lug. (Adnkronos) - Domani ricorre il 37esimo anniversario della strage che, nel 1983, scosse profondamente Palermo e l'Italia intera con l'uccisione del Giudice Rocco Chinnici, capo dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo. Con lui morirono anche due carabinieri della scorta, il maresciallo Mario Trapassi e l'appuntato SalvatoreBartolotta, ed il portiere dello stabile di via Pipitone Federico, Stefano Li Sacchi. Alle ore 9.30 prevista una deposizione di corone di fiori a Palermo nel luogo della strage, in via Pipitone Federico davanti al civico 59. Subito dopo, alle ore 9.45 sempre a Palermo, sarà celebrata la S. Messa in ricordo delle vittime della strage presso la Chiesa di San Michele Arcangelo.

Alle ore 11.30 a Misilmeri (Palermo), in piazza Rocco Chinnici, e alle ore 19 a Partanna (Trapani), in piazza Umberto I, saranno deposte corone di fiori.