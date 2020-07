Lombardia: Fontana sanzionato da Anac nel 2017 per non aver dichiarato scudo fiscale

28 luglio 2020 a

Milano, 28 lug. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è stato sanzionato nel 2017 dall'Anac, l'autorità nazionale anticorruzione, per aver omesso nel 2016, da ex sindaco di Varese, di dichiarare lo stato patrimoniale nel quale sarebbero comparsi i 5 milioni di euro scudati in Svizzera nel 2015. Il dispositivo, rivela il Corriere della Sera, è pubblicato sul sito del Comune di Varese.

Si tratta delle sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e la disposizione indica "in applicazione dell'art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, in esito al procedimento avviato con nota Uvot/2017-001403/rg, l'ANAC ha applicato al Sig. Attilio Fontana la sanzione nella misura ridotta di € 1.000,00, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 della legge 689/1981 (provvedimento UVOT/2017-001408/rg)".