Lombardia: consiglio approva a maggioranza manovra assestamento 2020-2022 (2)

(Adnkronos) - Tra le altre cose, è prevista la ricapitalizzazione della società Autostrada Pedemontana Lombarda per un importo massimo di 350 milioni di euro; viene riconosciuto alla Fondazione Stelline un contributo per spese di investimento di 2 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e, nel contempo, l'abrogazione del contributo di gestione; vengono assegnate ad Explora, nell'ambito delle politiche di supporto regionale a grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale, risorse pari a 400mila euro e 270mila euro per il finanziamento del "Giro d'Italia: tappa finale Cernusco sul Naviglio - Milano" in programma il 25 ottobre.

Vengono ridotti del 30% per l'anno 2020 i canoni di concessione demaniale a sostegno delle attività economiche e turistico-ricettive sulle vie navigabili lombarde che hanno subito gravi danni economici a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al Covid-19 tuttora in corso.