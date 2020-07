Fase 3: Travelport, futuro turismo lgbt+ in Italia sarà leisure ed esperienziale

28 luglio 2020 a

Roma, 28 lug. (Labitalia) - Travelport, la piattaforma per il commercio dei viaggi leader di settore, annuncia il rinnovo dell'accordo di collaborazione con Giuseppe Giulio, lgbt+ training expert & tourism hospitality expert, in occasione di un rilancio del mercato turistico lgbt+ a livello leisure ed esperienziale, per offrire nuovamente una gamma di servizi ed informazioni ancora più ampia ad agenzie, tour operator, aziende e compagnie aeree. Il rinnovo dell'accordo permetterà alle agenzie clienti di Travelport di seguitare ad usufruire di un accesso preferenziale alla consulenza professionale di uno dei più riconosciuti esperti del settore.

Il 2020, in particolare, vedrà i viaggiatori lgbt+ protagonisti di esperienze autentiche e diversificate. L'Italia sarà il trend in rapida ascesa nei prossimi mesi, secondo gli ultimissimi dati stilati da Giuseppe Giulio, marketing expert di settore. “Ciò che il nostro target di riferimento vuole - commenta Giuseppe - a partire da oggi, è riportare a casa un viaggio che sia un ricordo, ma soprattutto un arricchimento che accresca il proprio bagaglio esperienziale. La stagione dei Pride è stata la più colpita e anche la parte dell'entertainment subirà un durissimo colpo nei prossimi mesi. Ma il forte interesse per i viaggi leisure domestici e di prossimità resistono alle ovvie difficoltà che il travel sta attraversando. Con il turismo lgbt+ possiamo tornare a sperare di promuovere una nuova crescita per il nostro Bel Paese, in chiave esperienziale, green ed enogastronomica”.

Conclude Sandro Gargiulo, country manager per l'Italia e Malta: "La nostra partnership con Giuseppe permetterà ai nostri clienti di seguitare ad esplorare al meglio un nuovo segmento di mercato, che in Italia ha ancora ampi margini di crescita". Giuseppe, infatti, "porta un'esperienza pluriennale ed internazionale nell'aiutare tutti gli attori della filiera del turismo ad incrementare le vendite sia per il mercato incoming che outgoing, creando esperienze complete e gay-friendly".