Fase 3: Osservatorio legislazione, 'valutazione Parlamento per proroga stato emergenza'

Roma, 28 lug. (Adnkronos) - "Occorre -come segnalato dal Comitato per la legislazione nel parere sul decreto-legge n. 33 del 2020- interrogarsi sulle modalità con le quali la decisione su un aspetto di tale rilievo (si tratta infatti di rinnovare il 'diritto dell'emergenza' costruito nella fase più acuta e drammatica dell'epidemia) possa essere assunta in un quadro che garantisca al Parlamento la possibilità di una valutazione approfondita". E' quanto si sottolinea, a proposito dell'eventuale proroga dello stato di emergenza, nel Rapporto dell'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati relativo al primo biennio della legislatura, presentato questa mattina.