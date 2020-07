CSafe Global Espande il Team in Europa

28 luglio 2020 a

CSafe Global amplia il suo team di vendita Life Science introducendo nuove risorse in Italia e in Olanda

DAYTON, Ohio, 28 luglio 2020 /PRNewswire/ -- CSafe Global, leader nell'innovazione di soluzioni di contenitori attivi a temperatura controllata per il trasporto di farmaci salvavita, ha rapidamente ampliato il suo team di vendita Life Science in tutta Europa per supportare una base di clienti in costante crescita.

CSafe sta costruendo il suo team di vendita mondiale Life Science da oltre un anno con lo scopo di migliorare il servizio ai clienti nei mercati locali. "A partire da questo mese, abbiamo Direttori di vendita in Paesi chiave per servire le aziende locali del settore farmaceutico e delle Life Science", ha dichiarato Stephen Kay, Senior Life Science Director Europa di CSafe Global.. "L'Europa è sempre stata all'avanguardia nel mercato farmaceutico e la creazione di un team eccezionale costituito da persone che comprendano sia l'industria che la cultura di ogni Paese è fondamentale per fornire il livello di servizio per cui CSafe è conosciuta."

Tra le ultime novità della squadra ci sono Vincenzo Cuffaro e Gidius van den Eng.

Cuffaro vanta più di sette anni di esperienza nella logistica farmaceutica e sanitaria in Italia e in tutta l'area EMEA. Più recentemente, ha ricoperto il ruolo di Key Account Manager Pharma & Healthcare per Kuehne + Nagel, gestendo clienti a livello nazionale, regionale o globale. Nel suo nuovo ruolo di Director of Life Science Southern Europe, supporterà i clienti nel sud dell'Europa fornendo loro le competenze chiave per aiutarli a trovare le migliori soluzioni alle loro esigenze per trasportare i farmaci a temperatura controllata via aerea.

Van den Eng lavora da quasi un decennio nella logistica internazionale e nella gestione della catena di fornitura, specializzandosi nel settore delle Life Science. Entra in CSafe dopo sette anni in DSV Panalpina A/S (ex Panalpina) dove gestiva, in qualità di Key Account Manager, diversi clienti healthcare globali nella regione EMEA. Con il ruolo di Director of Life Science Sales EMEA, supporterà i clienti CSafe in tutta l'area EMEA rispondendo alle loro esigenze per thermal shippers and couriers, nonché alle esigenze di refrigeratori/congelatori mobili.

"L'Europa è un mercato critico per i prodotti farmaceutici e biologici e CSafe si impegna a fornire il supporto locale di cui i clienti hanno bisogno", ha dichiarato Seth Hertel, Chief Commercial Officer di CSafe. "Le due nuove risorse vanno ad aggiungersi ai nostri attuali membri del team Europeo presenti nel Regno Unito e in Irlanda, nella regione DACH, in Francia, nel Benelux e in Scandinavia e saranno garanzia della capacità di CSafe di soddisfare la domanda in tutta la regione con la nostra gamma completa di soluzioni air cargo and parcel solutions. Siamo entusiasti di averli a bordo e siamo fiduciosi che supereranno le nostre aspettative."

Contatto con i Media:Lori ConawayResponsabile Globale Comunicazione e MarketingDirect: +1 405.633.2344Email: [email protected]: csafeglobal.com

