27 luglio 2020 a

a

a

Palermo, 27 lug. (Adnkronos) - E' terminato pochi istanti fa il vertice in Prefettura a Caltanissetta per fare il punto sulla fuga di oltre 180 migranti dal centro d'accoglienza di Pian del Lago. Presenti al comitato per l'ordine e la sicurezza oltre al Prefetto e ai vertici delle forze dell'ordine anche il sindaco nisseno Roberto Gambino.