Migranti: ex sindaca Lampedusa, 'qui nessuna emergenza, lavorare sui trasferimenti'

Palermo, 27 lug. (Adnkronos) - "A Lampedusa non c'è nessuna emergenza migranti, dicono che siamo invasi per un vantaggio politico". E' l'atto di accusa dell'ex sindaca di Lampedusa Giusi Nicolini che in una intervista alla Stampa ribadisce che l'isola delle Pelagie "è piena di turisti. venite a vedere via Roma o le spiagge, venite a vedere se incontrate un migrante - dice - I problemi di questo paese non possono essere urlati. Nessuno può fare concorrenza a Salvini si questo tema, ma l'immigrazione è una materia che anche altri hanno usato perché tutte le questioni portate avanti in maniera emergenziale alimentano clientele, affari. Ma l'immigrazione è un fatto sistemico, non emergenziale".

Nicolini, Premio Unesco per la Pace, è stata sindaca dell'isola dal 2012 al 2017. Attacca anche l'attuale sindaco Salvatore Martello, che nei giorni scorsi ha polemizzato con il leader leghista Matteo Salvini. "Martello sta facendo strumentalizzazione politica esattamente come Salvini - dice - E' diventato sindaco facendo la guerra all'accoglienza, chiedendo di chiudere il centro che invece è l'unico modo per mettere in sicurezza la comunità. Ora vuole fiscalità di vantaggio, ristori per i pescatori. Ma oggi sono state trasferite centinaia di persona e l'emergenza è già cessata".

E poi, parlando della trasferta tunisina della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese dice: "Se metti un tappo alla Libia le persone troveranno altre vie d'uscita. Italia, Grecia e Spagna soprattutto dovrebbero avere una politica unitaria, non si possono continuare a pagare i governi frontalieri".