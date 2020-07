27 luglio 2020 a

a

a

Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "'Azione' sostiene la proposta di separazione delle carriere delle Camere penali per superare scandali e storture e garantire efficienza ed equo processo. Basta intrecci pm-giudici e politica-magistratura". Così su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda in merito alla proposta di legge popolare per la separazione delle carriere dei magistrati giunta in Aula alla Camera oggi per la prima volta.