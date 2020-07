27 luglio 2020 a

Milano, 27 lug. (Adnkronos) - “Vedremo cosa comporterà” il Recovery fund, ma “una gestione centralistica non riuscirà, come non è riuscita in precedenza, a spendere quelle risorse”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando in Consiglio regionale della Lombardia.