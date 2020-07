Farmaceutica: Unicredit, immune da Covid, per pharma 2020 con crescita +2,4%

27 luglio 2020 a

Milano, 27 lug. (Adnkronos) - La farmaceutica è 'immune' dal coronavirus in termini di tenuta dei margini e propensione agli investimenti e secondo uno studio Unicredit potrebbe crescere del 2,4% nel 2020. Nel dettaglio, il mondo Pharma è cresciuto del 3,5% nel 2018 e del 2,3% nel 2019. Le previsioni relative al 2020 sono in crescita, nonostante la pandemia, del 2,4% e per il 2021 ci si aspetta un incremento del 2,5%. L'Healthcare ha visto i propri fatturati aumentare del 4,3% nel 2018 e del 3,6% nel 2019. Subirà l'effetto Covid nel 2020, in cui si stima un -4,5%, pari a circa 1 miliardo di euro di perdita, ma dovrebbe recuperare nel 2021 in cui si ipotizza una crescita del 4,7%.

Il mondo farmaceutico e l'Healthcare contribuiscono al Pil italiano per il 10%, generando 110 miliardi di euro di fatturato con circa 25 mila imprese attive. Con lo studio sul pharma, si è conclusa a Milano la roadmap virtuale, realizzata nell'ambito del programma UniCredit per l'Italia, sul Made in Italy con l'obiettivo di riflettere sugli scenari economici post Covid e sulle strategie per la ripartenza delle eccellenze italiane. Anche le prospettive del settore, nel futuro, sono buone, sia per la 'Silver Economy', gli investimenti nell'invecchiamento demografico, sia per la digitalizzazione. Se il settore Healthcare è in forte ritardo nell'adozione delle tecnologie digitali applicate alla sanità, il farmaceutico è tra i comparti più avanzati nel processo di digitalizzazione.