Milano: polizia sequestra oltre mezzo chilo di marijuana, un arresto

Milano, 26 lug. (Adnkronos) - Più di mezzo chilo di droga e l'arresto di un giovane è il bilancio di un intervento della polizia, ieri sera, a Milano. Gli agenti del commissariato Greco Turro hanno notato in via Ornato un'auto che, alla vista della volante, ha cambiato direzione e così l'hanno fermata. All'interno c'erano cinque ragazzi di circa 20 anni e i poliziotti, che hanno atteso l'arrivo della volante del commissariato Comasina, hanno avvertito fin da subito un forte odore di marijuana. Il 22enne ha consegnato spontaneamente una busta in plastica con quattro grammi di marijuana riferendo di non possederne altra.

Gli uomini in divisa, però, hanno notato ai piedi del ragazzo una sacca di colore nero e, all'interno, hanno trovato 16 involucri di marijuana dal peso di 16 grammi. Gli agenti, dopo aver controllato gli altri quattro ragazzi a bordo dell'auto e non aver rinvenuto nulla a loro carico, li hanno invitati ad allontanarsi e hanno proceduto con la perquisizione domiciliare del 22enne.