Coronavirus: in Lombardia 74 nuovi casi, 25 in provincia Bergamo, zero Lodi

26 luglio 2020 a

a

a

Milano, 26 lug. (Adnkronos) - Sono 74 i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia, 12 derivano da tamponi effettuati a seguito di positività a test sierologico e 11 sono debolmente positivi. Zero casi in provincia di Lodi. Lo rende noto la Regione. In particolare i nuovi casi per provincia sono così distribuiti Milano (13, di cui 10 in città), Bergamo (25), Brescia (9), Como (3), Cremona (2), un caso a Lecco e zero a Lodi. E ancora: un caso in provincia di Mantova, 6 in provincia di Monza e Brianza, uno a Pavia, due in provincia di Sondrio e otto a Varese.