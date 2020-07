Milano: bocciofila trasformata in discoteca, locali sequestrati

25 luglio 2020 a

Milano, 25 lug. (Adnkronos) - La polizia locale ha sequestrato una bocciofila in via Tofane a Milano utilizzata come discoteca, senza che vi fossero i permessi e le licenze necessarie e in violazione delle disposizioni in materia di prevenzione del contagio da Covid-19. Le indagini sono partite dopo alcune segnalazioni, arrivate già nel corso 2019, da parte di abitanti del quartiere, disturbati dalla musica ad alto volume proveniente dal locale anche a tarda notte.

“Resta alta la guardia da parte della Polizia Locale verso tutte le situazioni che costituiscono un problema per la salute pubblica e per la tranquillità dei residenti - afferma la vicesindaco di Milano con delega alla Sicurezza, Anna Scavuzzo - continuiamo a intervenire in diversi quartieri per porre fine a situazioni di illegalità e invitiamo i cittadini a continuare a segnalarle. Questo sequestro è frutto di un lavoro di indagine da parte della Polizia Locale e coordinati dalla pm Maura Ripamonti della Procura della Repubblica, che ringrazio".