Coronavirus: Fdi Lombardia, solidarietà a Fontana

Milano, 25 lug. (Adnkronos) - Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia in Regione Lombardia, unitamente ai suoi rappresentanti presso la giunta, esprime la più totale vicinanza al presidente Attilio Fontana". Lo comunica il gruppo di Fdi in Regione Lombardia dopo l'iscrizione nel registro degli indagati del presidente della Regione, Attilio Fontana, per la vicenda dell'affidamento alla società del cognato di una fornitura di camici. "Certi che la giustizia farà luce sui fatti presi in esame, Franco Lucente, Federico Romani, Barbara Mazzali, Lara Magoni e Riccardo De Corato, si uniscono alla solidarietà espressa da più parti politiche al presidente di Regione Lombardia".