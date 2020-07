Varese: trasporta nove chili di cocaina nel furgone, arrestato

24 luglio 2020 a

Milano, 24 lug. (Adnkronos) - La polizia ha fermato a Gallarate, in provincia di Varese, un uomo che stava trasportando sul suo furgone nove chilogrammi di cocaina. L'uomo, un cittadino albanese di 27 anni, regolare in Italia, stava guidando il furgone in via Torino, quando è stato incrociato da una volante durante un servizio di vigilanza. Gli agenti hanno notato il nervosismo dell'uomo e, dopo aver seguito il mezzo, lo hanno fermato per un controllo.

In una borsa della spesa sul tappetino del lato passeggeri gli agenti hanno trovato otto panetti di colore scuro contenenti cocaina per un peso complessivo di nove chili. Il 27enne è stato arrestato e portato nel carcere di Busto Arsizio.