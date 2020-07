Milano: polizia sequestra a narcotrafficante 16 mln nascosti in muro abitazione

24 luglio 2020 a

Milano, 24 lug. (Adnkronos) - La polizia ha sottoposto a sequestro antimafia a carico del narcotrafficante milanese Massimiliano Cauchi quasi 16 milioni di euro in contanti e un fabbricato commerciale in provincia di Bari. Il sequestro fa seguito all'operazione 'Flashback' della squadra mobile di Milano del 6 giugno scorso nel corso della quale i soldi del narcotrafficante vennero ritrovati nascosti in un muro della sua abitazione.

Il patrimonio di Cauchi è stato sequestrato dalla Divisione Anticrimine della Questura di Milano, con la collaborazione di personale della Questura di Bari. Maggiori dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà oggi alle ore 11 nella sala Scrofani della Questura.