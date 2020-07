Maltempo: Coldiretti, in Lombardia danni ingenti a viti e mais

24 luglio 2020 a

Milano, 24 lug. (Adnkronos) - Il maltempo che ha colpito la Lombardia nelle ultime ore ha provocato allagamenti e criticità nelle campagne, in particolare sull'uva in Valtellina in fase di maturazione e sul mais in pianura, ormai pronto per essere raccolto. È quanto afferma la Coldiretti Lombardia. Secondo un primo report dell'associazione, nelle ultime ore grandinate hanno colpito la Valtellina e le coltivazioni di uva da vino, procurando danni che, a seconda delle zone, vanno dal 30% al 60% con punte dell'80%. A essere colpita la fascia che va da Sondrio a Ponte in Valtellina, nelle zone dove nascono i vini Docg del territorio come il Sassella, l'Inferno e il Grumello.

In pianura i danni principali si registrano in diverse province sul mais pronto per essere raccolto. In particolare a Nord di Milano e nella Brianza monzese si segnalano campi sommersi dall'acqua che i terreni non riescono più a trattenere. Vento forte dalle prime ore della mattinata nella zona Est del capoluogo Lombardo con mais spianato nell'area della Martesana. Colpito anche il Varesotto, con grandinate e alberi caduti: i chicchi di ghiaccio si sono abbattuti su coltivazioni orticole e cerealicole, con campi di mais e soia devastati nella zona di Gerenzano.

A Como e Lecco è stata la pioggia forte ad allagare fondi e strade, anche se non sono mancate grandinate verso la Bassa Comasca, in particolare tra Turate e Lurago Marinone dove la grandine che ha colpito le colture di mais.