La Valmont Barcelona Bridal Fashion Week torna a settembre in un nuovo formato virtuale

BARCELLONA, Spagna, 24 luglio 2020 /PRNewswire/ -- Il principale evento internazionale per la moda bridal organizzato da Fira de Barcelona presenterà dal 4 al 10 settembre un nuovo formato virtuale con l'obiettivo di creare nuove sinergie tra tutti i canali di connessione globale al fine di aumentare le opportunità di interazione, internazionalizzazione e business.

Le sfilate di moda saranno pre-registrate su un innovativo palco sormontato da schermi alti sette metri e larghi venti e circondati da luci al LED, in grado di adattarsi alle esigenze artistiche di ogni stilista e alla trasmissione in streaming dal 4 settembre. Saranno accessibili a un pubblico globale che potrà vivere lo spettacolo in modo interattivo.

Il fashion show offrirà quindi una messa in scena rivoluzionaria e innovativa attraverso l'inconfondibile linguaggio e l'estetica unica de La Fura dels Baus, compagnia teatrale e di produzione incaricata di realizzare la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Barcellona (1992), opere liriche e produzioni online.

L'evento ospiterà anche uno showroom digitale che fornirà un nuovo ambiente per mostrare ad acquirenti di tutto il mondo le collezioni delle principali aziende del settore bridal e generare più connessioni e accordi commerciali a livello internazionale. L'app VBBFW sarà progettata in modo semplice e intuitivo per consentire ad acquirenti e influencer di scoprire i modelli, chattare e incontrare i rappresentanti dei marchi in modo virtuale, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, tramite telefono cellulare o computer.

In questo contesto, la VBBFW fornisce alla bridal community la più grande piattaforma digitale di moda per la sposa, che fungerà da hub per tutti gli operatori del settore per promuovere opportunità di business internazionali e per mettere in contatto marchi, professionisti del settore e un pubblico globale.

La VBBFW è anche un hub di ricerca, sensibilizzazione e conoscenza per il settore della sposa finalizzato a supportare marchi e designer nello sviluppo delle loro strategie commerciali e di comunicazione a livello globale.

