Ediliamo nella top 10 degli e-commerce edilizia, il prestigioso riconoscimento ITQF

(Milano, 24 luglio 2020) - Qual è il segreto di Ediliamo? Consulenza tecnica, 130 top brand, migliaia di prodotti in pronta consegna. O forse, più semplicemente, una formula vincente sintetizzabile solo in una parola: Ediliamo.com. Alle tante ragioni per sceglierlo se ne aggiunge una nuova. Lo store centra la top 10 degli e-commerce italiani nel settore “Edilizia” redatta dall'accreditato Istituto Tedesco di Qualità e Finanza.

Ediliamo è nella top 10 degli e-commerce specializzati nell'edilizia

L'ITQF ha recentemente stilato la classifica dei migliori e-commerce d'Italia 2020/2021. Nella categoria “Edilizia” Ediliamo raggiunge la settima piazza tra gli shop digitali più apprezzati. Il piazzamento è il risultato di un'indagine che ha posto tra i requisiti d'accesso almeno 10mila visitatori al mese. Sono state inoltre condotte analisi tecniche su diversi aspetti, tra cui l'usabilità del sistema di catalogo, senza mancare di coinvolgere i clienti.

Superando questo complesso iter di selezione, Ediliamo ha conquistato l'ambita top 10, che rappresenta, a tutti gli effetti, un riconoscimento dell'impegno professionale speso ogni giorno dallo staff dell'e-commerce per la soddisfazione del cliente.

Cosa c'è alla base del successo di Ediliamo.com

Cosa rende speciale ogni acquisto che si realizza su Ediliamo.com? Ogni cliente, degli oltre 31mila che lo hanno scelto, ha probabilmente una risposta diversa. Su www.ediliamo.com c'è la praticità di un acquisto online che prevede 6mila articoli in pronta consegna, selezionati esclusivamente tra i migliori marchi del settore. Accompagnati da consulenza tecnica e con la possibilità di ricevere preventivi personalizzati su grandi quantitativi.

Ediliamo.com è un punto di riferimento dal 2013 per chi cerca prodotti per l'edilizia, ma annovera nel suo staff professionisti con oltre 50 anni di esperienza in questo mercato. Ciò permette di ricevere in ogni frangente un'assistenza puntuale.

Le spedizioni poi avvengono in 48 ore e ricorrono a imballi a prova di bomba, con materiali scelti in base alle specifiche tecniche dell'ordine. La conferma di quanto tutti questi elementi portino alla soddisfazione dell'acquirente giunge dalle circa 3.000 recensioni riportate da Trustpilot.

Per il tuo nuovo progetto hai un alleato in più, Ediliamo.com: tra i migliori e-commerce d'Italia per l'edilizia, certificato ITQF!

