Sicilia: processo spese pazze, cinque condanne tra cui sindaco Catania Pogliese

Palermo, 23 lug. (Adnkronos) - Cinque condanne per il processo sulle cosiddette 'spese pazze' all'Assemblea regionale siciliana. Tra gli ex deputati regionale siciliani condannati c'è anche il sindaco di Catania Salvo Pogliese, a cui i giudici hanno inflitto la pena a 4 anni e tre mesi di reclusione. Come prevede la legge Severino, Pogliese dovrà essere sospeso dalla sua carica. L'Unico assolto è l'ex deputato Giambattista Bufardeci.