Roma, 23 lug. (Adnkronos) - ‘'A Piacenza non andrà sotto processo l'Arma dei Carabinieri, ma cinque cittadini, se saranno riconosciuti colpevoli di atroci e infamanti reati. Nessuno sconto per i cinque, ma nessuna generalizzazione, per favore". Lo scrive su Twitter Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione Dc e vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera.