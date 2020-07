Milano: prova a uccidere la moglie e tenta suicidio, li ha scoperti il figlio

23 luglio 2020 a

Milano, 23 lug. (Adnkronos) - E' stato il figlio della coppia, stamattina, a trovare i due genitori agonizzanti sul letto dopo che il papà aveva provato a uccidere la madre per poi tentare di ammazzarsi. E' uno dei primi dettagli che emergono dalla ricostruzione del tentato omicidio e suicidio, mentre la polizia e la squadra mobile sono ancora sul posto per cercare di ricostruire la vicenda. Sia l'uomo che la donna, ricoverati in gravi condizioni, hanno circa 80 anni.