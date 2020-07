Migranti: Salvini, 'a Lampedusa da oggi tamponi a tutti, ieri record sbarchi'

23 luglio 2020 a

Lampedusa, 23 lug. (Adnkronos) - "Hanno cominciato da oggi a fare i tamponi a tutti, fino a ieri c'era solo il test sierologico per l'attendibilità che ha. Ieri c'è stato il record degli sbarchi 29 in tutto, penso alla stagione turistica, ai lavoratori, i lampedusani e dico che non si può lavorare così. Penso anche alle forze dell'ordine che lavorano in queste condizioni ai volontari è insostenibile. Ci sono brande e materassi ovunque, gente ovunque”. A dirlo è stato Matteo Salvini, dopo la visita all'hotspot