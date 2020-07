Generali: firma intesa con Eurochambres per fondo anti-pandemia

23 luglio 2020 a

Milano, 23 lug. (Adnkronos) - Eurochambres, l'organizzazione europea delle Camere di Commercio e Industria che rappresenta oltre 20 milioni di imprese ha stipulato un protocollo d'intesa con Generali per un impegno comune a cooperare per promuovere e realizzare un fondo contro il rischio pandemico. "L'intesa - spiega Generali - punta a coinvolgere nel progetto le istituzioni europee, gli Stati membri dell'Unione e i soggetti più rilevanti in Europa, al fine di creare forme di partenariato pubblico-privato e meccanismi di protezione da rischi futuri. L'iniziativa per un possibile Fondo anti-pandemia fa seguito al contributo di Generali alla gestione dell'emergenza Covid-19 attraverso il Fondo straordinario internazionale di 100 milioni e al Recovery Plan for Europe lanciato dall'Unione Europea alla fine di maggio 2020".

La creazione del Fondo anti-pandemia è stata anche oggetto nelle scorse settimane di una audio conferenza tra il ceo di Generali Philippe Donnet e il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, per esaminare soluzioni armonizzate a livello europeo per far fronte agli effetti negativi del Covid-19 e riflettere sul contributo che può apportare il settore assicurativo al superamento della crisi, con particolare riferimento al fondo anti-pandemia per le emergenze.

Secondo Donnet, il Recovery Fund rappresenta un forte segnale politico di volontà dell'Unione Europea di sostenere i propri cittadini in tempi di crisi e Generali è pronta a sostenere questo impegno.