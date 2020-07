Coronavirus: Fico, 'fondamentale aver mantenuto funzione Camera' (2)

23 luglio 2020 a

(Adnkronos) - "Sono stati mesi difficili -ha ricordato Fico- anche per il lavoro all'interno della Camera e da parte degli Uffici, dei dipendenti, che saluto e ringrazio, è stato fatto un lavoro davvero eccezionale. Un lavoro grandissimo nella Conferenza dei capigruppo e con il collegio dei Questori e nell'Ufficio di presidenza".

"Tutti quanti siamo riusciti a fare una cosa importantissima, aver mantenuto la continuità legislativa della Camera, la propria funzione legislativa, di controllo, di indirizzo. Il rischio più grande era che la Camera dei deputati, in un periodo di emergenza, perdesse quella funzione. Tenere aperto quel portone, tenere aperta l'Aula della Camera ha fatto sì che le persone potessero guardare alle Istituzioni in un momento difficile come un faro in mezzo al mare".