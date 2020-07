Ue: Prodi, 'seconda nascita euro, ora task force del governo'

22 luglio 2020 a

a

a

Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "Una svolta decisiva per l'Europa, la seconda dopo la nascita dell'euro, ora una task force per investire le risorse, non esterna al governo, ma del governo, di Conte e i due ministri dell'Economia, che mobiliti tutti i ministri del governo". Lo ha affermato Romano Prodi, ai microfoni di Radio popolare.

"E' una svolta decisiva -ha aggiunto- ritengo che la seconda fase dell'Europa, quella più faticosa di una costruzione istituzionale, c'è stata per la prima volta con l'euro e ora con questo accordo perché mette intorno all'euro una struttura di difesa, si fa finalmente una politica economica che accompagna la moneta comune, è una svolta".

"Ora le risorse temporaneamente ci sono, abbiamo una congrua quantità di soldi, circa 80 miliardi, che non dobbiamo restituire e poi altri 120 miliardi che dobbiamo restituire e che debbono servire per riorganizzare il Paese, altrimenti non li potremo restituire. L'italia -ha concluso Prodi- può uscire dalla trappola del debito con l'aiuto dell'Europa, ma solo se ricomincia a crescere".