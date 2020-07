Ue: Berardi (Fi), 'non sprecare più occasioni di crescita'

22 luglio 2020 a

Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "Come tutti i compromessi anche l'accordo sul Recovery Fund poteva essere migliore, ma dobbiamo essere onesti, poteva essere anche decisamente peggiore. L'aumento dei fondi e il debito condiviso sono sicuramente punti a favore dell'accordo e possono essere considerati una vittoria del gruppo del Ppe che, ancora una volta, si dimostra vicino al nostro Paese". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Roberto Berardi.

"Ora, ha ragione il presidente Berlusconi -aggiunge- quando dice che in attesa che questi fondi arrivino bisognerà utilizzare tutti gli altri strumenti a disposizione, Mes e Sure compresi, e che bisognerà farsi trovare pronti con un pacchetto di riforme degne di questo nome. Non possiamo sprecare più neppure un'occasione di crescita. Questo Governo ha limitato i danni, ora si dimostri in grado di guardare avanti o passi la mano".