Milano: Sala nomina Premoli garante dei Diritti infanzia e adolescenza

Milano, 22 lug. (Adnkronos) - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha nominato il nuovo garante dei Diritti per l'infanzia e l'adolescenza. Per i prossimi cinque anni l'incarico sarà svolto da Silvio Premoli, ricercatore in Pedagogia generale e sociale all'Università Cattolica del Sacro Cuore dal 2013. Educatore, coordinatore pedagogico e responsabile di servizi socioeducativi rivolti a bambini, bambine e adolescenti vulnerabili nel mondo del terzo settore e della cooperazione sociale, nella sua attività di docenza universitaria e di formazione rivolta a professionisti dell'educazione Premoli è promotore di un approccio basato sui diritti dei bambini. Inoltre, nel 2015-2016, ha supportato la Direzione Servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Milano nella redazione delle nuove Linee di orientamento pedagogiche dei servizi all'infanzia 0-6 anni.

Premoli succede nel ruolo di garante ad Anna Maria Caruso, che il sindaco Sala ha tenuto a ringraziare con una lettera "per il lavoro svolto in questi anni nell'interesse dei bambini e dei ragazzi di Milano, fornendo così un prezioso contributo all'amministrazione comunale".