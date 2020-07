Milano: Pizzul (Pd), 'strumentale audizione Consiglio Lombardia su tangenti Atm'

22 luglio 2020 a

Milano, 22 lug. (Adnkronos) - I consiglieri del Pd in regione Lombardia non parteciperanno domani alle audizioni in commissione Territorio e Trasporti del Consiglio regionale dei vertici di Atm, dell'amministrazione comunale di Milano e dell'agenzia del Tpl di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia chiesti dagli esponenti della Lega sul caso di corruzione che ha visto coinvolto un dirigente dell'azienda. Lo rende noto il capogruppo del Pd in Consiglio regionale della Lombardia, Fabio Pizzul. "La richiesta della Lega -spiega Pizzul- è fatta in spregio a qualsiasi rispetto istituzionale e non merita la nostra partecipazione".

Per Pizzul "non si possono trasformare le commissioni in tribunali politici contro le amministrazioni del Pd e del centrosinistra, di Milano in particolare, che peraltro, con Atm, in questa vicenda è parte lesa. Ricordo che la Lega tiene in scacco da mesi la commissione d'inchiesta sull'operato della giunta regionale durante la pandemia, che sarebbe di stretta competenza regionale, ma vuole strumentalizzare la commissione territorio e trasporti su un caso che è affare della magistratura e non certo di palazzo Pirelli. Noi non staremo a questo gioco".