Foodtech: Deliveristo alza la posta e chiude investimento 1,5 mln (2)

22 luglio 2020

(Adnkronos) - Attualmente il mercato del food delivery B2C vale 21 miliardi di euro ed è ampiamente presidiato da grandi realtà quali Justeat, Deliveroo, Uber Eats mentre il mercato di dimensioni analoghe del food delivery B2B risulta essere ancora completamente da digitalizzare, con fornitori che fanno fatica a promuoversi e a gestire gli ordini attraverso gli strumenti attualmente a disposizione. Da qui il nuovo passo avanti deciso da Deliveristo.

"L'ingresso in Deliveristo fa parte della nostra strategia di investimento in piattaforme di e-commerce con approccio misto B2C e B2B già iniziata con Winelivery" spiega Fabio Nalucci, Ceo e Founder di Gellify. "Il potenziale del team di Deliveristo ci è stato da subito evidente e crediamo, anche in questo caso, di potere supportare la crescita della start up grazie al nostro modello di investimento hands-on" aggiunge il manager.

"Siamo estremamente soddisfatti dell'esito di questo round di investimento che ci ha visto coinvolti direttamente come lead investor e che permetterà a Deliveristo di proseguire il percorso di crescita e sviluppo avviato" indica infine.Barbara Avalle, Chief Operating Officer di Doorway.