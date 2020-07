Fase 3: Morelli (Lega), 'Sala trovi a Milano spazi adeguati per nidi e scuole infanzia'

22 luglio 2020 a

a

a

Milano, 22 lug. (Adnkronos) - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, "trovi spazi adeguati ad ospitare i servizi per l'infanzia, perché non può essere sempre colpa di altri”. Lo afferma Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino, in vista della riapertura di nidi e scuole per l'infanzia. “Il Comune lascia 7mila bambini per strada e poi come sempre se ne lava le mani, scaricando addirittura colpe sulla Regione che non ha responsabilità sul tema. Gli edifici scolastici a Milano non sono adatti alle nuove norme di sicurezza, gli spazi non bastano ma per Sala e l'assessore Galimberti la soluzione è lasciare a casa i bambini e condannare migliaia di genitori al caos, con il solito atteggiamento pilatesco", aggiunge.