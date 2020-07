Bergamo: rapina 16enne, arrestato da polizia locale

22 luglio 2020 a

Milano, 22 lug. (Adnkronos) - La polizia locale di Bergamo ha arrestato un uomo accusato di aver rapinato un 16enne, portandogli via soldi e telefono cellulare. Gli agenti sono stati avvertiti da un motociclista che aveva assistito alla rapina e si sono diretti sul posto. L'uomo, registrato con otto nomi diversi e con precedenti per porto di oggetti atti a offendere, danneggiamento, rissa aggravata e per rapina impropria, è stato individuato dagli agenti e arrestato.