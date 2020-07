Ue: Urso incontra portavoce Orban, 'forte intesa Italia-Ungheria per principi vera Europa'

21 luglio 2020 a

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Con Zoltán Kovacs, sottosegretario e portavoce del presidente Viktor Orban abbiamo concordato sulla necessità di una forte intesa tra Italia e Ungheria per riaffermare i principi della vera Europa”. Lo sottolinea il senatore di Fratelli d'Italia Adolfo Urso, presidente della Associazione parlamentare di amicizia Italia Ungheria, in visita politica e istituzionale a Budapest.

“Quanto è accaduto a Bruxelles -aggiunge- ha dimostrato come sia importante una azione congiunta dei due Paesi per riaffermare i valori della solidarietà europea. Il sostegno di Orban alle posizioni italiane è stato fondamentale, Europa mediterranea e Paesi di Visegrad insieme per arginare l'arroganza dei Paesi del Nord”.